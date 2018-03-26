Настроить оплату опенкарт (opencart)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Яндекс настроен http://prntscr.com/j162u4, деньги с карты списываются http://prntscr.com/j16co3, но на сайт не доходят, в логах два ответа 200 и 302

46.53.177.217 - - [05/Apr/2018:13:10:42 +0300] "GET /index.php?route=checkout/failure HTTP/1.0" 200 6865 "https://money.yandex.ru/pay/paymentresult.xml?orderN=nk-43IZzIy1RrKoVO-weJ6oX37QZ.007b.201804&requestid=f0682fb3-7e23-4ce7-9faf-8f04aa0f3a7a&cps_card=427229******5663&merchant_order_id=1522922885889_C2WA&skr_env=desktop&cps_bindCard=true&reason=success&status=success&RC=00&sum=5.00" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0"

46.53.177.217 - - [05/Apr/2018:13:10:42 +0300] "GET /index.php?route=extension/payment/ocstore_yk/pay HTTP/1.0" 302 512 "https://money.yandex.ru/pay/paymentresult.xml?orderN=nk-43IZzIy1RrKoVO-weJ6oX37QZ.007b.201804&requestid=f0682fb3-7e23-4ce7-9faf-8f04aa0f3a7a&cps_card=427229******5663&merchant_order_id=1522922885889_C2WA&skr_env=desktop&cps_bindCard=true&reason=success&status=success&RC=00&sum=5.00" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0"

ocstore 2.3, платёжный модуль Яндекс.Касса, v1.0.ocs

цену и срок пишите в проекте

OpenCart
6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)