Программист Bitrix

Сделать сайт по типу [url=https://prodoctorov.ru/]prodoctorov.ru/[/url] только функционал нужен не весь, а только тот, который присутствует у нас в дизайне, дизайн во вложении. По предоплате не работаю, только безопасная сделка или постоплата. Бешеные бюджеты так же не рассматриваю.