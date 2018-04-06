Программист Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Ищу программиста для выполнения доработок сайта на Битрикс. Работа по постоплате, либо безопасная сделка.  Детальное ТЗ покажу заинтересовавшему меня кандидату. 

6 лет назад
wpolw
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад