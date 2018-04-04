Сайт на wordpress, собран через конструктор на tilda

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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есть сайт на wordpress, собран через конструктор на tilda   

требуется 2 задачи:   

1) сайт выглядит криво из за того что в wordpress шаблон не на всю ширину, вобщем надо будет сделать так чтобы выглядело как на tilda (это должна быть простая задача)   

2) нужно прикрутить модуль интернет-магазина и прикрутить калькулятор к нему.   

- есть прайс в нем есть 2 параметра   

- название у параметров могут быть разными (к примеру у труб это диаметр и длина, у других групп товаров другая)   

- в админке необходимо выполнить функционал в который можно будет вписывать эти значения и указывать цену, лучше если будет как таблица в которую вписываешь значения (что то похожее на прайс вложенный). цены и товары будут добавляться/редактироваться в будущем. также нужно чтоб был выбор типа значения (к примеру выпадающий список, ползунок, чек-бокс). это выбирает администратор сайта, а в публичной части у посетителя в зависимости от выбора появляется ползунок, выпадающий список или чек-бокс.   

- для посетителя сайта на странице товара он видит следующее, к примеру если зайти на страницу с товаром то видит ползунок с плотностью и емкостью рулона, если к примеру выбирает 300, то емкость автоматически становится 70 и цена устанавливается 43,5   

- если к примеру плотность 400, то доступно 2 значения по плотности 70 и 75.   

- пользователь может выбрать сначала как емкость, так и плотность.   

- при выборе одного из параметров, исключения не должны быть доступны   

- и шапку сайта сделать (меню+лого, возможно контакты) 

WordPressСайт на WordPressTilda
6 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад