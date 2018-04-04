Всем привет. Интересует разработка расширения для браузеров(браузера) с следующим функционалом:

Пользователь логинится на сайте под своим логином и паролем,далее на своей странице выбирает ip из предложенного списка и данное расширение должно автоматически установить данный IP в настройках прокси с чисткой кэша.

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