Расширения для браузеров

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Всем привет. Интересует разработка расширения для браузеров(браузера) с следующим функционалом:

Пользователь логинится на сайте под своим логином и паролем,далее на своей странице выбирает ip из предложенного списка и данное расширение должно автоматически установить данный IP в настройках прокси с чисткой кэша.

Пишите ваши цены и сроки.

6 лет назад
fincheran
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад