Доработать модуль под Prestashop

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есть модуль под prestashop от edost.ru

есть сайт https://school-dress.com/

Надо доработать функционал

http://www.edost.ru/kln/help.html#Example2

(Примеры расчетов с автозаполнением города и страны (с помощью библиотеки jQuery).)  реализовать этот пункт

Prestashop
6 лет назад
tritlex
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад