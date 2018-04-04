Доработать модуль под Prestashop

Нужно исправить ошибку 404 на сайте, размещенный на хостинге Таймвеб - http://vodostoki-38m.ru/ Скрипт рабочий, он работает на другом хостинге по адресу http://school.bossvseti.com/ , а на Таймвеб выдает ошибку 404. Нужно в общем быстро поднять сайт, чтобы работал. Оплата сразу.