Сборка сайта на Yii2 по готовой верстке

$350
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок256 просмотров
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Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения и интегрировать с сверстанными макетами:

Требуется собрать сайт на готовой панели – разметить классы и взаимодействие между ними, натянуть готовую верстку (главная + 5 типовых внутренних). 

Функционал – страницы/новости 2 типов/рубрики/языки/e-mail рассылка.

Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная. 

Оставляйте портфолио, примеры работ. 

Будет тестовое задание. 

Требования:   

- адекватный, думающий и грамотный специалист;   

- умение понимать задачу, доводить работу до конца; 

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;   

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;   

- понимание архитектуры веб-систем;   

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;   

- желание учиться и применять новые технологии.  

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii.

6 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад