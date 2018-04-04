Сборка сайта на Yii2 по готовой верстке

для теста темы. Возможно алгоритм [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt]https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt[/url] будет полезен. Только php+mysql.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения и интегрировать с сверстанными макетами:
Требуется собрать сайт на готовой панели – разметить классы и взаимодействие между ними, натянуть готовую верстку (главная + 5 типовых внутренних).
Функционал – страницы/новости 2 типов/рубрики/языки/e-mail рассылка.
Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная.
Оставляйте портфолио, примеры работ.
Будет тестовое задание.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;
- понимание архитектуры веб-систем;
- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii.
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