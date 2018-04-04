Сборка сайта на Yii2 по готовой верстке

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения и интегрировать с сверстанными макетами:

Требуется собрать сайт на готовой панели – разметить классы и взаимодействие между ними, натянуть готовую верстку (главная + 5 типовых внутренних).

Функционал – страницы/новости 2 типов/рубрики/языки/e-mail рассылка.

Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Будет тестовое задание.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;

- понимание архитектуры веб-систем;

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii.