Автоматически посылать письмо после оставления заявки на LPMOTOR

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Нужно настроить, чтобы после оставления заявки на Lpmotor автоматически отсылался прайс-лист на почту указанную в форме

Сколько будет стоить и укажите сроки

6 лет назад
guest_15223306189269
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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