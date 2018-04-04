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Добрый день.
Есть папки с файлами. Папка откуда: C:\TEST\RWD\ProjectUID\wi\pdf\index.pdf
Папка куда: C:\TEST\SEN\ProjectID
Есть XML файл с структура 1 дерева папок и CSV файл со структурой 2 группы.
По линку есть 2 структуры: (https://)cloud.mail.ru/public/JX8a/FsZBYfgR7
Так же файлики XML и CSV.
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