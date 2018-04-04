Миграция.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Добрый день.

Есть папки с файлами. Папка откуда: C:\TEST\RWD\ProjectUID\wi\pdf\index.pdf

                                      Папка куда:  C:\TEST\SEN\ProjectID

Есть XML файл с структура 1 дерева папок и CSV файл со структурой 2 группы.

По линку есть 2 структуры: (https://)cloud.mail.ru/public/JX8a/FsZBYfgR7 

Так же файлики XML и CSV.

6 лет назад
AndreyNovotni
Андрей 
33 годаЧехия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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