Простой сайт на статике переписать на реакт. с исп. Монгодб или майсик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Есть очень простой сайт на статике. Который нужно переписать на реакт. С использованием какой-нибудь базы. Монгодб или майсиквел. Под nodejs c express'ом. Это часть школьного задания. Этот  вопрос нужно решить в течении пары-тройки дней. Там не нужно никакой эффективности и чего-то, что требуется в других случаях. Это просто лабораторная работа.

То есть, задача, может сама по себе и простая, но единственный вопрос - можно ли это сделать за пару дней? Нужно для сдачи лабораторной. 

Сам сайт - это меню и кусок контента небольшой - типа мини статья, открываемый по клику на меню. Задача минимум - просто перевести на отрисовку реактом.  По хорошему нужно реализовать возможность добавить новые статьи и, соответственно, новый пункт меню.

Прикрепляю архив со статикой. Я не знаю, насколько это вообще реально, так как речь идёт о 2-3 днях на все про все.

Пишите стоимость и Ваш скайп.

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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