Доработать плеер музыки

Необходимо создать аналог сайта-каталога радиостанций со встроенным плеером, подгрузкой обложек альбомов и выводом названия песен, ссылки на потоки станций есть. За более детальным описанием и ссылкой для примера - пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо доработать музыкальный плеер.
Подключил плеер http://www.vsvmedia.ru/playlist_1/ и сделал доступ к плееру по логину и паролю. Все работает, но функционал примитивный. Нужно его расширить. ТЗ во вложении.
Логин и пароль для теста: логин: test пароль: 333111
Сайт на wordpress
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