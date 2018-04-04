Доработать плеер музыки

К сайту cpa.academy нужно прицепить баннер, сделанный на HTML5 (файлы баннера скинем). Приделать нужно прямо перед футером, в шаблоне даже есть специальная зона. Кроме этого, надо прикрутить к сайту блог, в котором мог бы зарегистрироваться ...