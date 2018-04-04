Доработать плеер музыки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо доработать музыкальный плеер.

Подключил плеер http://www.vsvmedia.ru/playlist_1/ и сделал доступ к плееру по логину и паролю. Все работает, но функционал примитивный. Нужно его расширить. ТЗ во вложении.

Логин и пароль для теста: логин: test пароль: 333111

Сайт на wordpress 

6 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
  • Похожие заказы

  • Аналог сайта

    Необходимо создать аналог сайта-каталога радиостанций со встроенным плеером, подгрузкой обложек альбомов и выводом названия песен, ссылки на потоки станций есть. За более детальным описанием и ссылкой для примера - пишите.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress - Требуется вывести информацию с ACF на страницах

    Есть wordpress все построено на шаблоне (фрэймворк) Gantry 5. Установлены плагины TOOLSET для создания типов постов и ACF для создания кастомных полей,  (все создано). Созданы и определены файлы вывода вместо single.php и archive.php - single-obyekt.php ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • WordPress

    Нужно внести корректировки на сайте http://nordicwood-kostroma.ru/ 1) Настроить контентную область на сайте (см Гугл Док)  2) Главный слайдер: на больших мониторах появляются белые полосы по бокам. Нужно сделать что бы слайдер всегда был во всю ширину экрана.  3) Шапка:  – ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать сайт на фреймворке CakePHP

    $250

    Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт [url=http://www.welsel.com/]www.welsel.com[/url]. Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде графика, организовать чат между участниками, установить защищенный ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки в LMS

    $150

    Нужно сделать 12 правок в лмске. Нужен более менее опытный человек со знанием php, js и немного разбираться в настройках сервера (ssh). Правки подробно разъяснены, файлы в которых нужно вносить правки указаны. Есть видео с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Прикрутить к сайту баннер (HTML 5) и блог

    К сайту cpa.academy нужно прицепить баннер, сделанный на HTML5 (файлы баннера скинем). Приделать нужно прямо перед футером, в шаблоне даже есть специальная зона. Кроме этого, надо прикрутить к сайту блог, в котором мог бы зарегистрироваться ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт калькулятора с админкой на сайт

    Требуется создать виджет для сайта с админкой похожего на этот goo.gl/Evay7E, суть и принцип работы виджета можно посмотреть на сайте goo.gl/Y883CT.  ﻿По функционалу требуется только 2 пункта (выделено на скрине "wid1".) Интеграция с сервисами и оплата в админке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад