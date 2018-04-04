Wordpress - Требуется вывести информацию с ACF на страницах

Есть wordpress все построено на шаблоне (фрэймворк) Gantry 5. Установлены плагины TOOLSET для создания типов постов и ACF для создания кастомных полей, (все создано). Созданы и определены файлы вывода вместо single.php и archive.php - single-obyekt.php и archive-obyekt.php

Требуется вывести в этих файлах данные с кастомных полей!

Важно! Доступа по фтп нет! сайт локально! предоставлю точную копию сайта в архиве с инсталлятором (все предустановки - просто установить у себя)!

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Пожалуйста указывайте цены и сроки! Спасибо!

P.S. выяснил что в шаблоне для вывода информации используется файл формата .twig - осталось решить как php код от ACF вставить в этот файл?!