Прикрутить к сайту баннер (HTML 5) и блог

К сайту cpa.academy нужно прицепить баннер, сделанный на HTML5 (файлы баннера скинем). Приделать нужно прямо перед футером, в шаблоне даже есть специальная зона. Кроме этого, надо прикрутить к сайту блог, в котором мог бы зарегистрироваться любой человек и делиться своими материалами.

Пишите, только если точно знаете, что сможете выполнить задание. Срок: максимально быстро.

Заостряю внимание: баннер на HTML5, а не просто гифка или картинка. Сайт на вордпресс