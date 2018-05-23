Сделать правки в LMS

1. Имеется парсер товаров из XML файла, но после каждого обновления, все категории меняют статус с Включено на Выключено. (Надо исправить) 2. Сейчас все товары имеют обычные стандартный URL, необходимо для них сделать формирование ЧПУ ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 12 правок в лмске. Нужен более менее опытный человек со знанием php, js и немного разбираться в настройках сервера (ssh). Правки подробно разъяснены, файлы в которых нужно вносить правки указаны. Есть видео с пояснениями к каждой правке. Правки в архиве.
Постоплата.
Желательно знание украинского языка.
ТЗ в архиве, в текстовом файле ссылка на видеоинструкцию.
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