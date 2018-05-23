Сделать правки в LMS

Нужно сделать 12 правок в лмске. Нужен более менее опытный человек со знанием php, js и немного разбираться в настройках сервера (ssh). Правки подробно разъяснены, файлы в которых нужно вносить правки указаны. Есть видео с пояснениями к каждой правке. Правки в архиве.

Постоплата.

Желательно знание украинского языка.

ТЗ в архиве, в текстовом файле ссылка на видеоинструкцию.