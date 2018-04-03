Доделать сайт на фреймворке CakePHP

1. Имеется парсер товаров из XML файла, но после каждого обновления, все категории меняют статус с Включено на Выключено. (Надо исправить) 2. Сейчас все товары имеют обычные стандартный URL, необходимо для них сделать формирование ЧПУ ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com. Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников,
личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести
основные данные в виде графика, организовать чат между участниками, установить
защищенный сертификат HTTPS.Краткое ТЗ есть. По времени 1-2 месяца ежедневной или периодической работы. Для
решения рабочих вопросов и принятия этапов работы я на связи в рабочее время. Оплата
15000 руб в месяц в конце месяца. Если все удастся сделать за 1 мес то дополнительно
премия.
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