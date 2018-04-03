Доделать сайт на фреймворке CakePHP

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com. Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников,

личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести

основные данные в виде графика, организовать чат между участниками, установить

защищенный сертификат HTTPS.Краткое ТЗ есть. По времени 1-2 месяца ежедневной или периодической работы. Для

решения рабочих вопросов и принятия этапов работы я на связи в рабочее время. Оплата

15000 руб в месяц в конце месяца. Если все удастся сделать за 1 мес то дополнительно

премия.

PHP
6 лет назад
130
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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