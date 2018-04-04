1. Имеется парсер товаров из XML файла, но после каждого обновления, все категории меняют статус с Включено на Выключено. (Надо исправить) 2. Сейчас все товары имеют обычные стандартный URL, необходимо для них сделать формирование ЧПУ ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести корректировки на сайте http://nordicwood-kostroma.ru/
1) Настроить контентную область на сайте (см Гугл Док)
2) Главный слайдер: на больших мониторах появляются белые полосы по бокам. Нужно сделать что бы слайдер всегда был во всю ширину экрана.
3) Шапка:
– добавить слоган: Нордиквуд- скандинавские дома с международной репутацией
– добавить контакты [email protected] +7 (800) 550-76-70
– Всю шапку закрепить, кроме слогана.
4) Футер:
– Заменить текст копирайта
– Справа добавить контакты как в шапке
5) Блоки Проекты, Земельные участки, блог сделать как в Гугл Доке.
За основу брать сайт http://nordicwood.ru/
https://docs.google.com/document/d/1OHcHvqjaeo6q7fzPu0WKXMIUq5MT-_TyFZDd4jA3SAU/edit
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