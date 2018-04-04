Создание вебинарной площадки

Необходимо довести сайт lider-spec.ru до ума – сайт на wordpress, а именно сделать увеличивающиеся картинки(фото продукции в каталоге), и ещё кое-какие правки. От вас стоимость работ. Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы создаем он лайн студию, в которой будут разные курсы исеминары. У нас уже создана платформа moodle и была создана вебинарная
площадка. К сожалению, программист, который это делал, пропал с горизонта и нам
нужно либо сделать все заново, либо доработать то, что было сделано, довести
платформу до конца с полным рабочим функционалом.
1) Платформаmoodle
2) Вебинарнаяплатформа bigbluebutton (https://bigbluebutton.org/).
Для этих целей у нас выделен VPS сервер, который можноиспользовать для размещения платформы.
Требования к платформе:
· Если получается, желательно использоватьbigbluebutton, т.к. эта платформа удобна по функционалу и позволяет хорошо
интегрироваться с moodle (это надо подтвердить).
· Совместимость с Moodle
· Корректная работа со всех популярных браузеров ивозможность работы с мобильных устройств.
· Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском языке (возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.
· Так же по ходу выполнения этой задачи будеттребоваться решать вопросы с хостингом и привязкой доменного имени, переносом домена
на VPS сервер, этим должен заняться программист (исполнитель).
Технические условия платформы:
· Возможность на этом ресурсе одновременноработать в разных вебинарах/телеклассах нескольким преподавателям ( например
человек до 10).
· Количество участников разное и 20 ( классы)и 100 -500 человек ( конференции).
· Возможность видео трансляции одновременно до 10 ведущих.
· Возможность подключения участников не только вчате и аудио, но и видео ( до 20 человек для телеклассов, например) .
· Возможность демонстрации презентаций, например Power Point видео
· Возможность демонстрации экрана.
· Текстовый чат
· Записи.
· Хранение загруженных презентаций, аудио и видеодокументов.
Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском языке ( возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.
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