Создание вебинарной площадки

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Мы создаем он лайн студию, в которой будут разные курсы исеминары. У нас уже создана платформа moodle и была создана вебинарная

площадка. К сожалению, программист, который это делал, пропал с горизонта и нам

нужно либо сделать все заново, либо доработать то, что было сделано, довести

платформу до конца с полным рабочим функционалом.

1)           Платформаmoodle

2)           Вебинарнаяплатформа bigbluebutton (https://bigbluebutton.org/).

Для этих целей у нас выделен VPS сервер, который можноиспользовать для размещения платформы.

Требования к платформе:

·        Если получается, желательно использоватьbigbluebutton, т.к. эта платформа удобна по функционалу и позволяет хорошо

интегрироваться с moodle (это надо подтвердить).

·        Совместимость с Moodle

·        Корректная работа со всех популярных браузеров ивозможность работы с мобильных устройств.

·        Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском  языке (возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.

·        Так же по ходу выполнения этой задачи будеттребоваться решать вопросы с хостингом и привязкой доменного имени, переносом домена

на VPS сервер, этим должен заняться программист (исполнитель).

 

Технические условия платформы:

·        Возможность на этом ресурсе одновременноработать в разных вебинарах/телеклассах нескольким преподавателям ( например

человек до 10).

·        Количество участников разное и 20 ( классы)и  100 -500 человек ( конференции).

·        Возможность видео трансляции  одновременно до 10 ведущих.

·        Возможность подключения участников не только вчате и аудио, но и видео ( до 20 человек для телеклассов, например) .

·        Возможность демонстрации презентаций,  например Power Point видео

·        Возможность демонстрации экрана.

·        Текстовый чат

·        Записи.

·        Хранение загруженных презентаций, аудио и видеодокументов.

Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском  языке ( возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.

6 лет назад
nvpminsk
Николай 
49 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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