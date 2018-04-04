Создание вебинарной площадки

Мы создаем он лайн студию, в которой будут разные курсы исеминары. У нас уже создана платформа moodle и была создана вебинарная

площадка. К сожалению, программист, который это делал, пропал с горизонта и нам

нужно либо сделать все заново, либо доработать то, что было сделано, довести

платформу до конца с полным рабочим функционалом.

1) Платформаmoodle

2) Вебинарнаяплатформа bigbluebutton (https://bigbluebutton.org/).

Для этих целей у нас выделен VPS сервер, который можноиспользовать для размещения платформы.

Требования к платформе:

· Если получается, желательно использоватьbigbluebutton, т.к. эта платформа удобна по функционалу и позволяет хорошо

интегрироваться с moodle (это надо подтвердить).

· Совместимость с Moodle

· Корректная работа со всех популярных браузеров ивозможность работы с мобильных устройств.

· Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском языке (возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.

· Так же по ходу выполнения этой задачи будеттребоваться решать вопросы с хостингом и привязкой доменного имени, переносом домена

на VPS сервер, этим должен заняться программист (исполнитель).

Технические условия платформы:

· Возможность на этом ресурсе одновременноработать в разных вебинарах/телеклассах нескольким преподавателям ( например

человек до 10).

· Количество участников разное и 20 ( классы)и 100 -500 человек ( конференции).

· Возможность видео трансляции одновременно до 10 ведущих.

· Возможность подключения участников не только вчате и аудио, но и видео ( до 20 человек для телеклассов, например) .

· Возможность демонстрации презентаций, например Power Point видео

· Возможность демонстрации экрана.

· Текстовый чат

· Записи.

· Хранение загруженных презентаций, аудио и видеодокументов.

Интерфейс и пользование должно быть на русском ианглийском языке ( возможность выбора),простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями.