Доработка CKEditor для Dokuwiki (php-разработка)

Есть очень простой сайт на статике. Который нужно переписать на реакт. С использованием какой-нибудь базы. Монгодб или майсиквел. Под nodejs c express'ом. Это часть школьного задания. Этот вопрос нужно решить в течении пары-тройки дней. Там ...
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Необходимо:
- расширить функциональность CKEditor за счет интеграции других плагинов для чего:
- вывести в панель меню CKEditor кнопки для добавления функций других плагинов (как минимум, https://www.dokuwiki.org/plugin:include, https://www.dokuwiki.org/plugin:folded);
- выводить всплывающие окна с параметрами (флагами) для каждого добавленного плагина;
- исключить отображение синтаксиса плагинов в CKEditor (например, заменять {{page>blog:mypage&tags&comments}} на инкапсулированный текст с заливкой определенного цвета);
- разрешить конфликт, возникающий при использовании плагина для свертки текста (https://www.dokuwiki.org/plugin:folded),возникающий при использовании этого плагина в нумерованных списках (разрыв нумерации, невозможность сворачивать дочерний список);
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