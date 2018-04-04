Доработка сайта lider-spec.ru

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Необходимо довести сайт lider-spec.ru до ума – сайт на wordpress, а именно сделать увеличивающиеся картинки(фото продукции в каталоге), и ещё кое-какие правки. От вас стоимость работ.
Оплата поэтапно либо в конце
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