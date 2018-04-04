Мобильное меню для сайта

Всем привет! У меня есть сайт по адресу neostar.zp.ua

Верстка адаптивная, но враги фуфлоны-масоны мешают сделать мобильное меню.

Зайдите на сайт, ознакомьтесь с разделом http://neostar.zp.ua/faithology Верология.

Я понимаю, что профессионалам надо платить деньги, но меня обворовал 2 раза приватбанк и денег у меня совсем мало осталось.

Если кто желает помочь мне, как фанат за символическую цену в 1$ то пишите в личку или в скайп

Обещаю написать хороший отзыв.