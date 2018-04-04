Разработка парсеров

Необходимо разработать ряд парсеров для автоматизации работы компании.

1. Eсть 350+ страниц отделений на которых ответственные публикуют посты с товарами на стене (фото+описание), а также фотографии этих же товаров в альбомы. Каждый товар, выложенный в пост или в фото имеет артикул (у нескольких товаров он может совпадать, но это не важно). Мы обязываем ответственных писать номер артикула в тексте поста и в описании к фото. Кураторы выгружают из 1С информацию о том сколько товаров должно быть размещено на каждой странице. Далее идут на страницу и проверяют по артикулу посты товаров на стене и фото товаров в альбоме. Также проверяют дату выкладки фото. Далее составляют отчет по количеству выставленных товаров в формате план/факт.

Вот этот процесс и необходимо автоматизировать. Т.е. у нас имеется список страниц и групп (рабочих урлов), каждой странице соответствует отдельный город. У нас имеется список ключевых слов (это номера артикулов) для каждой страницы. Например, мы загружаем в парсер входный данные в формате эксель таблицы (наименование города – урл страницы – список ключевых слов для этой страницы), и программа автоматически определяет на какой странице есть пост и фото с совпадением по артикулу. И строит отчет в формате наименование города – ссылка на страницу – количество постов и фото по которым было совпадение (просто число) – ссылки на эти посты и фото. Соц сети ВК и ОК

2. Необходимо разработать парсер для поиска постов по ключевым словам. Входными данными мы задаем список ключевых постов, количество постов для выдачи. Парсер выдает отчет в виде таблицы эксель с урлом поста, текстом поста, автором поста, датой публикации. Соц сети ВК и ОК

Описание заданий условно и может быть доработано в виде полноценного ТЗ после переговоров. Описана идейная составляющая. Предложения потенциальных разработчиков приветствуются.