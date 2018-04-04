Разработчик wordpress

Добрый день. Есть папки с файлами. Папка откуда: C:\TEST\RWD\ProjectUID\wi\pdf\index.pdf Папка куда: C:\TEST\SEN\ProjectID Есть XML файл с структура 1 дерева папок и ...
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есть сайт на wordpress, собран через конструктор на tilda
требуется 2 задачи:
1) сайт выглядит криво из за того что в wordpress шаблон не на всю ширину, вобщем надо будет сделать так чтобы выглядело как на tilda (это должна быть простая задача)
2) нужно прикрутить модуль интернет-магазина и прикрутить калькулятор к нему.
- есть прайс в нем есть 2 параметра
- название у параметров могут быть разными (к примеру у труб это диаметр и длина, у других групп товаров другая)
- в админке необходимо выполнить функционал в который можно будет вписывать эти значения и указывать цену, лучше если будет как таблица в которую вписываешь значения (что то похожее на прайс вложенный). цены и товары будут добавляться/редактироваться в будущем. также нужно чтоб был выбор типа значения (к примеру выпадающий список, ползунок, чек-бокс). это выбирает администратор сайта, а в публичной части у посетителя в зависимости от выбора появляется ползунок, выпадающий список или чек-бокс.
- для посетителя сайта на странице товара он видит следующее, к примеру если зайти на страницу с товаром то видит ползунок с плотностью и емкостью рулона, если к примеру выбирает 300, то емкость автоматически становится 70 и цена устанавливается 43,5
- если к примеру плотность 400, то доступно 2 значения по плотности 70 и 75.
- пользователь может выбрать сначала как емкость, так и плотность.
- при выборе одного из параметров, исключения не должны быть доступны
Если есть более простой способ решить эту задачу то готов обсуждать! главное чтоб в админке была возможность добавлять новые товары с нужными параметрами, а пользователь видел удобные опции товаров.
- пожалуйста укажите стоимость и сроки сразу
- не подавайте заявку если вы не пишите код сами, а являетесь посредником
- разработчик нужен срочно, срок 4-5 дней
- оплата 100% на яндекс с кодом протекции, код после выполнения работы
- лучше если делать будите на своем сервере, как протестим, а после кода протекции перекинете на наш хостинг
Оставляйте скайп
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