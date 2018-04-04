Доделать внешний вид сайта на joomla

[table]ЗадачаСайт 24yd.ru необходимо доделать дизайн, более всего интересует для мобильных устройств, но можно и в целом предложить более интересный дизайн. Сайт создан на joomla + vm3.

Вам будет выслана копия сайта. Необходимо будет доделки сделать в виде: "здесь поменять, здесь прописать...".[/table]