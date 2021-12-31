[b]Задача:[/b] Обеспечить проведение онлайн-тестирования участниками олимпиады на платформе Moodle 05 декабря 2023. Олимпиада проводится среди студентов.
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- MoodleКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 дней назад
Здравствуйте! Требуется ьдоработать PHP Moodle. Доработок есть много, полное ТЗ и доступы для просмотра отправлю в ЛС.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $150
Есть диплом, с которого нужно сделать программу, и загрузить на платформу LMS Moodle, - Языки PHP и JavaScript - Сам диплом скину исполнителям - До дедлайна 3 недели, но думаю если знаете, максимум 4-5 вечеровPHPJavascriptMoodleЗакрыт10 месяцев назад
- $100
Имеется Moodle platform (Moodle 3.11.4+ (Build: 20211120)) Что нужно: создать API connector from Moodle to Big Query. Разработать API. Вызов API должен отдавать CSV or JSON доступ к которому предоставляется черех API Token. Параметры для вызова API ...MoodleЗакрыт10 месяцев назад
Нужно создать связку Битрикс24 и MoodleMoodleЗакрытгод назад
Нужна помощь в освоении платформы Moodle на личном сайте и запуске онлайн -школы на этой платформе. Также настройка CRM на этой платформе.MoodleЗакрытгод назад
Нужна помощь в освоении платформы Moodle на личном сайте и запуске онлайн -школы на этой платформе. Также настройка CRM на этой платформе.MoodleЗакрытгод назад
Нужна помощь в освоении платформы Moodle на личном сайте и запуске онлайн -школы на этой платформе. Также настройка CRM в Moodle и постоянное сопровождение. Сообщите вашу цену.MoodleСистемное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно зробити налаштування на сервері та необхідні налаштування для запуску онлайн курсу. Деталі описала тут: https://docs.google.com/document/d/1BIk-5QpAnaP75rfitpkxTDva0-WnkamCQPah8rhqMRo/edit?usp=sharingMoodleЗакрытгод назад
Необхідно зробити налаштування на сервері та необхідні налаштування на платформі Moodle для запуску онлайн курсу. Деталі описала тут: https://docs.google.com/document/d/1BIk-5QpAnaP75rfitpkxTDva0-WnkamCQPah8rhqMRo/edit?usp=sharingMoodleЗакрытгод назад
- $50
Нужно доработать шаблон на движке moodle. Подробное тз в личку. Нужен человек с хорошим знанием php и работы с движками. Цена договорная.Закрыт2 года назад
Модуль/плагин, который позволяет разместить информацию (краткие сведения) о преподавателе курса модуль/плагин, который позволяет разместить информацию об описании курса (из внутренней информационной системы ) в курс LMS и поддерживать описание в актуальном состоянии (на 3 языках) Нужно обучение ...MoodleЗакрыт2 года назад
- $350
Добрый день! Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую дизайн-тему, установленную для мудла, важно чтобы модуль дополнительно и отдельно работал, т.е. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $250
Добрый день! Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую тему, установленную для мудла, дополнительно и отдельно работает. 2. В личном кабинете, может ...Закрыт2 года назад
Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую тему, установленную для мудла, дополнительно и отдельно работает. 2. В личном кабинете, может в ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
[table]ЗадачаНужен консультат умеющий писать под систему moodle на php .Требуется консультация для написания модулей[/table]Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Необходима помощь в настройке модуля "Семинар" в moodle. Стоит такая задача: Есть студенты, которые пишут сочинения и есть жюри, которые их проверяют. Необходимо, чтобы каждое сочинение проверило 2 жюри. Вот в распределении и запутался.MoodleЗакрыт2 года назад
Подключить авторизацию через социальные сети или телеграм. Сроки горятMoodleЗакрыт2 года назад
- $12
Формат экспорта gift Мы переделали скрипт , для формата который нужен нам. Но есть проблема. Выкачивать в таком формате даёт только весь полный список банка вопросов, а мне нужно чтобы мы выкачивали только конкретный тест, чтобы не ...MoodleБазы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Мы ищем исполнителя для создания интерфейса обучающего портала на Moodle 4.0 платформе (которая будет запущена в ноябре этого года). Исполнитель должен создать удобный и визуально привлекательный интерфейс для Moodle дашборда (1 страница с 3+мя ...MoodleДизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт2 года назад