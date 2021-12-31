Добрый день! Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую дизайн-тему, установленную для мудла, важно чтобы модуль дополнительно и отдельно работал, т.е. ...