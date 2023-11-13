Организовать проведение олимпиады студентов

Контрольные, Задачи и ТестыОткрыт1 заявка17 просмотров
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Задача:

Обеспечить проведение онлайн-тестирования участниками олимпиады на платформе Moodle 05 декабря 2023. Олимпиада проводится среди студентов.

22 дня назад
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22 дня назад