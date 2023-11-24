Надо сделать практичиску работу по Word

Контрольные, Задачи и ТестыОткрыт5 заявок92 просмотра
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Привет всем, надо сделать практически работу по Word, там не чего сложного нету просто у меня времини нету особо этим заниматься 

вот ссылка
https://drive.google.com/drive/folders/1jMGKRuD4roo1Kn3ZjfEHGLGJtiNhYgLq?usp=sharing

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