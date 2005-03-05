Сделать тестовое задание по тендеру

Мне нужно решить математическую задачу, и я полагаю в решении потребуется создать уравнение Условно есть задача: Мне нужно перевести из Китая в Россию груз объёмом 249 метров кубических. Вес груза будет 83 тонны. ...
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