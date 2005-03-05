Математическая модель

Контрольные, Задачи и ТестыОткрытнет заявок87 просмотров
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Добрый день.

Необходимо составить математическую модель как описано в приложенном файле , цену предлагайте

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