Привет всем, надо сделать практически работу по Word, там не чего сложного нету просто у меня времини нету особо этим заниматься вот ссылка https://drive.google.com/drive/folders/1jMGKRuD4roo1Kn3ZjfEHGLGJtiNhYgLq?usp=sharing
Контрольная работа по предмету Системный анализ и машинное моделирован
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить контрольную работу, задания скину.
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокОткрытмесяц назад
Все числа ниже могут быть переменные. Есть плоскость размером 600 x 600, по вертикали и горизонтали расположены точки на расстоянии 15 единиц друг от друга, т.е. 40 точек по горизонтали и 40 по вертикали. ...Закрытмесяц назад
- $6
Сделать контрольную работу в Access, цену можем обговорить. ТЗ будет завтра в 8:30. Нужно Ваше согласие начать работу завтра с 8:30 до 9:30. Пример работы вот. Ее решать не надо!Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершенмесяц назад
Написать на языке Ассемблер и отладить три программы, содержащие процедуру. Программы различаются между собой способом передачи параметров в процедуру и типом процедуры: Программа 1. Передача параметров через регистр. Тип процедуры – ...Закрыт4 дня назад
Выполнить все лаб. работы и все практические задачи: варианты 5 и 7Закрыт8 дней назад
Сделать тестовое задание по тендеру с обьяснениями.Закрыт9 дней назад
Мне нужно решить математическую задачу, и я полагаю в решении потребуется создать уравнение Условно есть задача: Мне нужно перевести из Китая в Россию груз объёмом 249 метров кубических. Вес груза будет 83 тонны. ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрытмесяц назад
- $10
На попостійній основі у шкільний час вам потрібно бути готовим, що я скині вам тест, ви маєте встигнути виконати його за назначеним часом. Оплату пропонуйте самі.Контрольные, Задачи и Тесты13 заявокЗакрытмесяц назад
- $25
!!!ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! нужно сделать 7 практических работ НУЖЕН ОПЫТ РАБОТЫ С WIXЗакрытмесяц назад
- $5
1. Авторизация на сайте с использованием сессий, способы, защита одной страницы, защита нескольких страниц– 15 баллов2. Область использования .htaccess. 10 - баллов3. Что такое жадный и ленивый квантификатор? – 10 баллов4. Какая разница между $this ...Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт20 дней назад