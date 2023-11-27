Решить задачу

1. Необходимо с помощью одного запроса получить товары цены которых оканчивающиеся на 9. Используемые данные: Справочник «Номенклатура», регистр сведений «Цены номенклатуры». Условия ограничения: Цены номенклатуры без копеек. Результат: Таблица из двух колонок ...
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Создать массив из пяти элементов и вычислить произведение между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами Упорядочить в порядке убывания
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