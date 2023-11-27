Решить задачу

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Контрольные, Задачи и ТестыОткрыт7 заявок83 просмотра
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Создать массив из пяти элементов и вычислить произведение между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами Упорядочить в порядке убывания

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