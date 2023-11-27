Решить задачу

Нужен программист 1С предприятие, который сделает доработку в модуле для работы с маркетплейсами. Отчеты формируются в 1С УТ. Модуль 1С Виктория Суть доработки - чтобы в отчеты модуля подгружалась себестоимость из баз 1С, номенуклатурно. ...