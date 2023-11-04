Подключить эквайринг к УТ 10

1С-программированиеОткрыт3 заявки5 просмотров
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Требуется настроить подключение торгового оборудования по USB (эквайринговый терминал Ingenico ict220) к 1с УТ редакция 10.3 (10.3.57.2), платформа 1С:Предприятие 8.3.18.1208. В данной конфигурации нет обработки обслуживания для этой модели эквайринга

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