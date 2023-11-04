Бот телеграм

1С-программированиеЗакрыт6 заявок29 просмотров
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Вот к примеру ссылка на канал

https://t.me/+ia_dPDccST0wMDUy

При подписке,мне какой-то бот отправляет приветственное сообщение с информацией,я хочу сделать такого же бота себе на канал

месяц назад
guest_16994572162062
месяц в сервисе
Был
месяц назад