Перенос 1с с 7.7 на 8.3

1С-программированиеЗакрыт2 заявки19 просмотров
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Сделать пененос небольшой базы 1с бухгалтерия УСН с версии 7.7 платформы на 8.3.

также установить платформу и конфигурацию удаленно на мой компьютер.

2 месяца назад
Tellegin
Степан 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад