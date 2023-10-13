Перенос 1с с 7.7 на 8.3

На данный момент нужен специалист для корректной настройки сервера 1С – установки СУБД Postress, настройки корректных бэкапов, а также в дальнейшем обслуживанием этого всего (иногда возникают проблемы, необходимость установки каких-то сертификатов и т.д.) с почасовой ...