Создания личного кабинета с интеграцией 1С

1С-программированиеЗакрыт1 заявка7 просмотров
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Требуется опытный разработчик для создания личного кабинета с интеграцией 1С и интернет-банком. Пишите только с опытом. Цена условная. Не знаем какая. Рады постоянному сотрудничеству. Тз прикреплено.

месяц назад
guest_1695887751025
Украина
3 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
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