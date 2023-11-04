Решение проблемы с 1С предп. 8.3, управ. торговлей 11

$150
1С-программированиеЗакрыт2 заявки9 просмотров
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Нужен программист 1С предприятие, который сделает доработку в модуле для работы с маркетплейсами. Отчеты формируются в 1С УТ. Модуль 1С Виктория

Суть доработки - чтобы в отчеты модуля подгружалась себестоимость из баз 1С, номенуклатурно.

Проблема - не подгружается себестоимость

месяц назад
guest_1700079687736
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад