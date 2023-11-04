Из MS ACESS получить доступ к 1С и выполнять запросы и создавать Счета

$100
1С-программированиеЗакрыт2 заявки18 просмотров
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Нужен код, который может подключится к 1С через V83.ComConnector или V83.Application и делать запросы а также создавать документы

месяц назад
pinchukd
Дмитрий 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад