1. Необходимо с помощью одного запроса получить товары цены которых оканчивающиеся на 9.

Используемые данные: Справочник «Номенклатура», регистр сведений «Цены номенклатуры».

Условия ограничения: Цены номенклатуры без копеек.

Результат: Таблица из двух колонок «Номенклатура; Цена»

2. Необходимо с помощью одного запроса получить таблицу значений вида «Номенклатура; Цена», где данные по номенклатуре будут получены из табличной части «Товары» документа «Возврат от покупателя», а цены из регистра сведений «Цены номенклатуры» типа цен указанного в документе «Возврат от покупателя» при условии, если в табличной части документа указана партия возврата, то получить цену на дату документа партии, если нет, то на дату документа «Возврат от покупателя».

Входящие данные: документ ссылка «Возврат от покупателя».

Используемые данные: документ «Возврат от покупателя», регистр сведений «Цены номенклатуры».

Условия ограничения: в табличной части «Товары» документа «Возврат от покупателя» имеются строки с одной и той же номенклатурой как с пустыми партиями, так и с заполненными.

Результат: Таблица из двух колонок «Номенклатура; Цена»

3. Задача: Необходимо с помощью одного запроса из регистра накопления получить таблицу значений вида «Склад; Номенклатура; Количество дней на остатках». Количество дней номенклатуры на остатках необходимо определить за определенный период времени, при условии ее наличия на конец дня по складам, наиболее оптимальным способом, критичным ко времени выполнения запроса.

Входящие данные: Регистр накопления ТоварыНаСкладах из УТ 10.3 или любой регистр накопления заполненный произвольными остатками номенклатуры.

Результат: Таблица из трех колонок «Склад; Номенклатура; Количество дней на остатках»

4. Задача.

a. Создать документ с табличной частью, в которой две колонки: «Формула» - строка, «Количество» - число.

b. В колонке «Формула» могут быть числа с разделителем «,», знаки +, -, , /, (, ) и ссылки на другие строки в виде «С2». Примеры «-2+С13,5», «5+(С3-С4)/2»

c. При изменении содержимого колонки «Формула» нужно проверить содержимое всех строк на зацикливание ссылок, при наличии цикла – вывести сообщение об ошибке. При отсутствии циклов – вывести порядок обхода строк для правильного подсчета формул.

d. Реализовать распознавание и подсчет формул. Значение переменных – соответствующие значения в колонке «Количество». Например, значение переменной «С2» будет равно значению в колонке «Количество» во второй строке. Рассчитанное по формуле значение подставить в колонку «Количество».

Подсказка. Необязательная к реализации.

Ссылки строк друг на друга можно представить как ориентированный граф.

Примечание.

Пересчет формулы в одной и той же строке несколько раз, при условии, что результат выходит верным, допускается.

5. Необходимо с помощью одного запроса получить медиану (статистическая медиана числового ряда) цен по истории цен номенклатуры по одному типу цен.

Используемые данные: периодический регистр "Цены номенклатуры" (например типовой регистр "Цены номенклатуры" УТ 10.3), заполненный историей цен не менее 4 значений в разрезе одной номенклатуры.

Результат: Таблица из двух колонок "Номенклатура, Медиана цены"