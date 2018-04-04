Добавить вариативный опрос на сайт LPMOTOR

Добрый день! Нужно добавить опрос на сайт на платформе LPMOTOR, который будет вариативно изменяться в зависимости от выбранного ранее ответа - всего 3 вопроса. И исходя из ответов будет высылаться один из 3 файлов.

Фотография опроса в прикрепленном файле

Напишите сколько это будет стоить и какой срок