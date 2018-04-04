Добавить вариативный опрос на сайт LPMOTOR

1. Настройка платформы Геткурс: - 1 тренинг примерно 30 уроков - настройка домашних заданий - настройка доступов - внутреннее оформления личных аккаунтов пользователей. 2. Создание одностраничного сайта на основе конструктора геткурс
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Добрый день! Нужно добавить опрос на сайт на платформе LPMOTOR, который будет вариативно изменяться в зависимости от выбранного ранее ответа - всего 3 вопроса. И исходя из ответов будет высылаться один из 3 файлов.
Фотография опроса в прикрепленном файле
Напишите сколько это будет стоить и какой срок
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