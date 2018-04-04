Авторизация по ЭЦП на PHP

[table]ЗадачаСайт 24yd.ru необходимо доделать дизайн, более всего интересует для мобильных устройств, но можно и в целом предложить более интересный дизайн. Сайт создан на joomla + vm3. Вам будет выслана копия сайта. Необходимо будет доделки сделать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который сможет реализовать авторизацию/регистрацию/подпись по ЭЦП
http://pki.gov.kz/index.php/ru/razrabotchikam
Сайт разрабатывается на PHP.
Интересует те кто уже занимался данной работой.
PS: буду благодарен любым предложением и информацией по теме.
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