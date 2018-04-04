Создать простейший блокчейн на 3х серверах (под имитацию криптовалюты)

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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для теста темы.

Возможно алгоритм https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt будет полезен.

Только php+mysql.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)