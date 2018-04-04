Добрый день! Нужно добавить опрос на сайт на платформе LPMOTOR, который будет вариативно изменяться в зависимости от выбранного ранее ответа - всего 3 вопроса. И исходя из ответов будет высылаться один из 3 файлов. Фотография опроса ...
Создать простейший блокчейн на 3х серверах (под имитацию криптовалюты)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для теста темы.
Возможно алгоритм https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt будет полезен.
Только php+mysql.
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