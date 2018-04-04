Разработать информационный сайт компании (Этап 1)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Необходимо разработать информационный сайт компании. Разработка сайта будет вестись в несколько этапов, потому что приходится перерабатывать много информации.

Этап 1 – Создание Главной страницы сайта

  • Развернуть CMS Битрикс
  • Создать качественный адаптивный шаблон главной страницы сайта (дизайн и предварительная верстка предоставлена на http://chernikov.info/)
  • Создать указанные разделы.
6 лет назад
AntonChernikov
Антон 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад