Сайт-визитка на cms MODx Revo

Добрый день! Нужно добавить опрос на сайт на платформе LPMOTOR, который будет вариативно изменяться в зависимости от выбранного ранее ответа - всего 3 вопроса. И исходя из ответов будет высылаться один из 3 файлов. Фотография опроса ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать адаптивный сайт-визитку по строительной тематике.
Технически сайт несложный, нет никаких каталогов, калькуляторов и прочих наворотов.
ТЗ и адаптивный дизайн есть.
Ссылка на дизайн (версия для оценки):
https://marvelapp.com/bd4j83j/screen/38393490
Требуется сделать:
- адаптивная верстка
- программирование на cms MODx revo (другие cms не предлагать).
Требования:
- Опыт работы с cms modx revo
- Быть на связи в рабочее время
- Соблюдение сроков
- Оплата поэтапная.
- 3 ссылки на действующие сайты, сделанные вами на cms modx revo (ОБЬЕЗАТЕЛЬНО!)
Пишите сроки, цену, Ваш скайп.
P.S.: Я представляю небольшую студию, у нас хорошее большое портфолио, если сработаемся, буду обращаться регулярно.
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