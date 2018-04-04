Сайт-визитка на cms MODx Revo

Добрый день.

Нужно сделать адаптивный сайт-визитку по строительной тематике.

Технически сайт несложный, нет никаких каталогов, калькуляторов и прочих наворотов.

ТЗ и адаптивный дизайн есть.

Ссылка на дизайн (версия для оценки):

https://marvelapp.com/bd4j83j/screen/38393490

Требуется сделать:

- адаптивная верстка

- программирование на cms MODx revo (другие cms не предлагать).

Требования:

- Опыт работы с cms modx revo

- Быть на связи в рабочее время

- Соблюдение сроков

- Оплата поэтапная.

- 3 ссылки на действующие сайты, сделанные вами на cms modx revo (ОБЬЕЗАТЕЛЬНО!)

Пишите сроки, цену, Ваш скайп.

P.S.: Я представляю небольшую студию, у нас хорошее большое портфолио, если сработаемся, буду обращаться регулярно.