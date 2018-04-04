Сайт-визитка на cms MODx Revo

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Добрый день. 

Нужно сделать адаптивный сайт-визитку по строительной тематике.  

Технически сайт несложный, нет никаких каталогов, калькуляторов и прочих наворотов.  

ТЗ и адаптивный дизайн есть. 

Ссылка на дизайн (версия для оценки): 

https://marvelapp.com/bd4j83j/screen/38393490

Требуется сделать: 

- адаптивная верстка 

- программирование на cms MODx revo (другие cms не предлагать). 

Требования: 

- Опыт работы с cms modx revo 

- Быть на связи в рабочее время 

- Соблюдение сроков 

- Оплата поэтапная. 

- 3 ссылки на действующие сайты, сделанные вами на cms modx revo (ОБЬЕЗАТЕЛЬНО!)

Пишите сроки, цену, Ваш скайп.

P.S.: Я представляю небольшую студию, у нас хорошее большое портфолио, если сработаемся, буду обращаться регулярно.

MODX
6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад