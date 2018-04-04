Доработка сайта на YII2 фрэймворке

Добрый день! Нужно добавить опрос на сайт на платформе LPMOTOR, который будет вариативно изменяться в зависимости от выбранного ранее ответа - всего 3 вопроса. И исходя из ответов будет высылаться один из 3 файлов. Фотография опроса ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Требуется доработка сайта https://tso-russia.ru
сайт на YII2 фрэймворке
ТЗ во вложении
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