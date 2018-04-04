Доработка сайта на YII2 фрэймворке

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Задача 

Требуется доработка сайта https://tso-russia.ru

сайт на YII2 фрэймворке  

ТЗ во вложении  

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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