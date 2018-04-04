Сделать массовый инвайт спарсенных юзеров на телеграм канал.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пригласить спарсенных юзеров в ТГ канал

Цену предлагайте

6 лет назад
guest_15228494823945
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад