Исправить ошибку 404 на сайте. Срочно!

для теста темы. Возможно алгоритм [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt]https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrypt[/url] будет полезен. Только php+mysql.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исправить ошибку 404 на сайте, размещенный на хостинге Таймвеб - http://vodostoki-38m.ru/
Скрипт рабочий, он работает на другом хостинге по адресу http://school.bossvseti.com/ , а на Таймвеб выдает ошибку 404.
Нужно в общем быстро поднять сайт, чтобы работал. Оплата сразу.
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