Исправить ошибку 404 на сайте. Срочно!

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок234 просмотра
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Нужно исправить ошибку 404 на сайте, размещенный на хостинге Таймвеб - http://vodostoki-38m.ru/

Скрипт рабочий, он работает на другом хостинге по адресу http://school.bossvseti.com/ , а на Таймвеб выдает ошибку 404. 

Нужно в общем быстро поднять сайт, чтобы работал. Оплата сразу. 

6 лет назад
arturbossworld
Артур 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад