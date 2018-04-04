Написание парсера на сайт (объем 1300 товаров в среднем)

Добрый день. Нужно сделать адаптивный сайт-визитку по строительной тематике. Технически сайт несложный, нет никаких каталогов, калькуляторов и прочих наворотов. ТЗ и адаптивный дизайн есть. Ссылка на дизайн (версия для оценки): https://marvelapp.com/bd4j83j/screen/38393490 Требуется сделать: - адаптивная верстка - программирование на cms MODx revo (другие ...