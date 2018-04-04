Калькулятор Ajax + php

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок205 просмотров
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Нужен калькулятор, в котором будут перемножаться три переменные. Пример калькулятора:

https://ucalc.pro/example/1

PHPAjax
6 лет назад
palmary
Борис 
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад