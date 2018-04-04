Нам нужно найти плагины для создания вебинарной площадки на нашем сайте и по возможности помочь их настроить. Например, система https://bigbluebutton.org/ для создания на сайте вебинарной системы или https://memberlux.ru/ - конструктор он лайн школы. Мы создаем он лайн студию, в которой будут разные курсы и семинары, нужно это все как-то организовать. Технические условия платформы: • Возможность на этом ресурсе одновременно работать в разных вебинарах/телеклассах нескольким преподавателям ( например человек до 10). • Количество участников разное и 20 ( классы) и 100 -500 человек ( конференции). • Возможность видео трансляции одновременно до 10 ведущих. • Возможность подключения участников не только в чате и аудио, но и видео ( до 20 человек для телеклассов, например) . • Возможность демонстрации презентаций, например Power Point видео • Возможность демонстрации экрана. • Текстовый чат • Записи. • Хранение загруженных презентаций, аудио и видео документов. Интерфейс и пользование должно быть на русском и английском языке ( возможность выбора), простым и доступным для использования не очень опытными преподавателями. ========================== Цену на работу будем оговаривать дополнительно при обсуждении условий, сроков работы.