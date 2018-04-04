Сайт геофизической компании

Добрый день, есть четыре криптобиржи, нужно ознакомиться с их API и рассказать какие полномочия получает через него стороннее ПО. Например, торговые боты. На каких биржах эта функция доступна. Что необходимо сделать. 1. bittrex - https://bittrex.com/Home/Api 2. bitfinex - ...