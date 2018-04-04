API Криптобирж, Посмотреть, рассказать

Добрый день, есть четыре криптобиржи, нужно ознакомиться с их API и рассказать какие полномочия получает через него стороннее ПО. Например, торговые боты. На каких биржах эта функция доступна. Что необходимо сделать.

1. bittrex - https://bittrex.com/Home/Api

2. bitfinex - https://docs.bitfinex.com/docs

3. yobit - https://yobit.net/en/api/

4. binance - https://github.com/binance-exchange/binance-official-api-docs