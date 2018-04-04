Joomla - нужно обновить 2.5. на 3.* версию

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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joomla - нужно обновить 2.5. на 3.* версию

Joomla
6 лет назад
DefSoft
60 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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